Investigado pela PF, deputado Antônio Doido é suspeito de descartar celular durante operação
Antônio foi alvo de mandados de busca e apreensão porque é investigado pela Operação Igapó, que apura crimes de corrupção praticados por uma organização criminosa
Publicado: 16/12/2025 às 12:20
Antônio Leocádio dos Santos, conhecido como Antônio Doido, deputado federal pelo Pará desde fevereiro de 2023. (Câmara dos Deputados / Reprodução de Vídeo.)
Na manhã desta terça-feira (16), durante a Operação Igapó da Polícia Federal contra o deputado federal Antônio Doido (MDB-PA), agentes encontraram o celular do parlamentar em uma área externa do edifício onde fica seu apartamento funcional, em Brasília. De acordo com fontes, o aparelho teria sido jogado pela janela do apartamento para tentar evitar a apreensão pela corporação policial.
Antônio foi alvo de mandados de busca e apreensão porque é investigado pela Operação Igapó, que apura crimes de corrupção praticados por uma organização criminosa, constituída por agentes privados e públicos.
Lavagem de dinheiro, delitos de corrupção eleitoral, corrupção ativa e passiva, crimes licitatórios e organização criminosa estão sendo investigados pela PF.
“Os investigados teriam o objetivo de desviar verbas públicas por meio de fraudes em processos de licitação, com posterior utilização dos valores desviados no pagamento de vantagens indevidas e na ocultação de patrimônio”, diz nota da Polícia Federal.
Veja o vídeo:
Ver essa foto no Instagram