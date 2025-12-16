Investigado pela PF, deputado Antônio Doido é suspeito de descartar celular durante operação

Antônio foi alvo de mandados de busca e apreensão porque é investigado pela Operação Igapó, que apura crimes de corrupção praticados por uma organização criminosa

Antônio Leocádio dos Santos, conhecido como Antônio Doido, deputado federal pelo Pará desde fevereiro de 2023. (Câmara dos Deputados / Reprodução de Vídeo.)

Na manhã desta terça-feira (16), durante a Operação Igapó da Polícia Federal contra o deputado federal Antônio Doido (MDB-PA), agentes encontraram o celular do parlamentar em uma área externa do edifício onde fica seu apartamento funcional, em Brasília. De acordo com fontes, o aparelho teria sido jogado pela janela do apartamento para tentar evitar a apreensão pela corporação policial.

Antônio foi alvo de mandados de busca e apreensão porque é investigado pela Operação Igapó, que apura crimes de corrupção praticados por uma organização criminosa, constituída por agentes privados e públicos.

Lavagem de dinheiro, delitos de corrupção eleitoral, corrupção ativa e passiva, crimes licitatórios e organização criminosa estão sendo investigados pela PF.

“Os investigados teriam o objetivo de desviar verbas públicas por meio de fraudes em processos de licitação, com posterior utilização dos valores desviados no pagamento de vantagens indevidas e na ocultação de patrimônio”, diz nota da Polícia Federal.

Veja o vídeo: