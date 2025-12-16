° / °
Política
Operação Igapó

Investigado pela PF, deputado Antônio Doido é suspeito de descartar celular durante operação

Antônio foi alvo de mandados de busca e apreensão porque é investigado pela Operação Igapó, que apura crimes de corrupção praticados por uma organização criminosa

Diario de Pernambuco

Publicado: 16/12/2025 às 12:20

Antônio Leocádio dos Santos, conhecido como Antônio Doido, deputado federal pelo Pará desde fevereiro de 2023./Câmara dos Deputados / Reprodução de Vídeo.

Na manhã desta terça-feira (16), durante a Operação Igapó da Polícia Federal contra o deputado federal Antônio Doido (MDB-PA), agentes encontraram o celular do parlamentar em uma área externa do edifício onde fica seu apartamento funcional, em Brasília. De acordo com fontes, o aparelho teria sido jogado pela janela do apartamento para tentar evitar a apreensão pela corporação policial.

Antônio foi alvo de mandados de busca e apreensão porque é investigado pela Operação Igapó, que apura crimes de corrupção praticados por uma organização criminosa, constituída por agentes privados e públicos.

Lavagem de dinheiro, delitos de corrupção eleitoral, corrupção ativa e passiva, crimes licitatórios e organização criminosa estão sendo investigados pela PF.

“Os investigados teriam o objetivo de desviar verbas públicas por meio de fraudes em processos de licitação, com posterior utilização dos valores desviados no pagamento de vantagens indevidas e na ocultação de patrimônio”, diz nota da Polícia Federal.

