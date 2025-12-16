O impacto provocou uma fratura exposta no membro inferior direito, além de escoriações pelo corpo e cortes na face; O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (16), no município de Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco

Secretaria de Saúde diz que prefeito de Barreiros sofreu fratura exposta em acidente com ultraleve, mas passa bem (Reprodução/redes sociais)

“Nosso prefeito está bem, teve apenas uma fratura exposta no membro inferior direito, mas sobre questões neurológicas e questões abdominais, não existe risco nenhum”, relatou a secretária de Saúde de Barreiros, Patrícia Valença, em entrevista a Tv Guararapes, sobre o estado de saúde do prefeito Carlinhos da Pedreira, após precisar fazer um pouso de emergência com seu ultraleve na manhã desta terça-feira (16), dentro do próprio município, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

Este é o segundo acidente envolvendo o prefeito e esse tipo de aeronave em um intervalo de oito dias. O sinistro mais recente ocorreu por volta das 7h, durante um voo matinal que fazia parte da rotina do gestor sobre o município de Barreiros.

Segundo a secretária, a aeronave caiu em uma área de mata, atingindo bambus e outras árvores. O impacto provocou uma fratura exposta no membro inferior direito, além de escoriações pelo corpo e cortes na face. O prefeito também sofreu ferimentos na boca, com perda de alguns dentes. Ainda de acordo com Patrícia Valença, não houve comprometimento neurológico nem abdominal.

Carlinhos da Pedreira foi atendido inicialmente por equipes de saúde do município, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que o encaminhou ao Hospital Municipal Jailton Messias. Após a realização de exames e estabilização do quadro clínico, ele foi transferido de helicóptero para o Real Hospital Português, na região central do Recife.

A secretária afirmou que o prefeito permaneceu consciente e orientado durante todo o atendimento e não chegou a perder a consciência após a queda. Ele segue internado, sob avaliação médica, e deve passar por procedimento cirúrgico ortopédico, com necessidade de repouso no pós-operatório.

O acidente desta terça-feira não envolveu a mesma aeronave do ocorrido no último dia 8 de dezembro, na praia de Cupe, em Ipojuca, quando o prefeito precisou realizar um pouso de emergência na areia da praia, sem sofrer ferimentos. Na ocasião, o voo tinha como objetivo o deslocamento da aeronave recém-adquirida até Barreiros.

De acordo com a secretária de Saúde, o ultraleve envolvido no acidente mais recente já pertencia ao prefeito e era utilizado em voos matinais, com manutenção e revisões em dia. Familiares acompanharam o atendimento desde os primeiros momentos, e o irmão do prefeito esteve no local logo após a queda.