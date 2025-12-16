Confira como foi o voo do prefeito de Barreiros três dias antes do acidente desta terça (16)

Carlinhos da Pedreira, prefeito de Barreiros, postou em rede social o sucesso do voo teste de ultraleve realizado no último sábado

Prefeito fez um voo teste com seu ultraleve na sábado (13) (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

Três dias antes do acidente sofrido nesta terça-feira (16), o prefeito de Barreiros, Carlinhos da Pedreira, havia realizado um voo teste no seu ultraleve. Segundo ele, para dar sequência ao cronograma de “avaliações técnicas da aeronave”, como relatou em perfil de rede social, com o vídeo do voo do último sábado (13).

O prefeito, que nesta terça precisou fazer um pouso forçado quando sobrevoava Barreiros e se machucou com a queda da aeronave, descreveu o sucesso do voo teste:

“A decolagem ocorreu dentro do horário previsto e, desde os primeiros minutos de voo, foi possível constatar o bom comportamento do conjunto, com respostas precisas aos comandos e parâmetros operacionais dentro da normalidade.”

Na postagem, Carlinhos da Pedreira explica a importância dos voos testes “para assegurar que cada detalhe esteja em perfeito funcionamento antes da operação plena”.

“Mais do que números e análises, cada saída ao ar representa dedicação, responsabilidade e respeito à aviação. É no teste, na disciplina e na experiência que se constrói a confiança necessária para voar com tranquilidade.”

No final, o prefeito, que havia tido problemas em um voo no dia 8 de dezembro, precisando fazer um pouso forçado na Praia do Cupe, em Ipojuca, agradece à proteção divina.

“Seguimos avançando passo a passo, sempre com gratidão a Deus, com os pés no chão e os olhos no céu, certos de que o trabalho bem feito hoje é o que garante voos cada vez mais seguros amanhã.”

O acidente desta terça

Na manhã desta terça-feira, segundo informações publicadas no G1, o prefeito Carlinhos da Pedreira ganhou os céus com seu ultraleve. Ele sobrevoava o Engenho Herval, de sua propriedade, que margeia o Rio Una, quando o aparelho apresentou problemas técnicos.

Na tentativa de pouso forçado, o ultraleve se chocou contra árvores do engenho e parte da asa ficou presa nos galhos. Ao contrário do que aconteceu na Praia do Cupe, quando saiu do aparelho ileso, Carlinhos sofreu uma forte pancada na perna e algumas escoriações.

Uma equipe do Samu foi ao local, prestou os primeiros atendimentos e o levou para o Hospital Municipal Jailton Messias, onde foram realizados exames neurológicos, de tórax e abdômen.

Nenhuma anormalidade foi detectada, mas uma suspeita de fratura na perna fez com que o prefeito fosse transferido, de helicóptero, para o Hospital Português, no Recife, onde deu entrada no final da manhã.

