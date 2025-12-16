Pernambuco abre quase 9 mil vagas para cursos técnicos; inscrições começam nesta quarta (17)

Segundo a Secretaria Estadual de Educação (SEE), o edital também será divulgado nesta quarta-feira (17)

O processo seletivo para as vagas dos cursos técnicos prevê a realização de provas objetivas, marcadas para o período do dia 6 a 15 de janeiro de 2026. ( Foto: Helia Scheppa/SEI/Divulgacao. )

O Governo de Pernambuco abriu 8.910 vagas para cursos técnicos ofertados, de forma subsequente, pelas Escolas Técnicas Estaduais (ETEs). A abertura das vagas foi publicada em portaria do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (16).

De acordo com a portaria, o período de inscrições iniciará nesta quarta-feira (17) e seguirá até o dia 29 de dezembro. Segundo a Secretaria Estadual de Educação (SEE), o edital, no qual consta os cursos que serão ofertados, também será disponibilizado nesta quarta-feira (17).

O processo seletivo para as vagas dos cursos técnicos prevê a realização de provas objetivas, marcadas para o período do dia 6 a 15 de janeiro de 2026. O resultado geral da primeira classificação será divulgado no dia 29 de janeiro.

Após a divulgação do resultado, os alunos classificados deverão se matricular nos cursos entre os dias 30 de janeiro a 3 de fevereiro. Ainda haverá duas classificatórias de remanejamento, marcadas para os dias 5 e 10 de fevereiro.

As aulas dos cursos técnicos estão previstas para iniciarem no dia 3 de março.