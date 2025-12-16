Mulher morre e outras 3 pessoas ficam feridas em acidente de moto em Petrolina

O acidente aconteceu na tarde de domingo (14), nas Orla de Petrolina, no Sertão de Pernambuco; o companheiro da vítima foi preso em flagrante com sinais de embriaguez

Viatura do instituto de Medicina Legal (IML) (Reprodução)

Uma mulher de 38 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas após acidente de trânsito na Orla do município de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, na tarde do domingo (14).

De acordo com as informações, Janicleide Lisboa estava na garupa da motocicleta quando o companheiro perdeu o controle da direção e atingiu o canteiro central da via.

Com o impacto, Janicleide morreu ainda no local. O condutor da motocicleta ficou ferido e foi preso em flagrante, por apresentar sinais de embriaguez.

Além do casal, outras duas pessoas que estavam em uma segunda motocicleta também ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Universitário da região.

A Polícia Militar de Pernambuco realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo de Janicleide foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado na Delegacia de Plantão de Petrolina, onde um homem de 38 anos foi autuado pelos crimes de acidente de trânsito com vítima fatal e condução de veículo sob efeito de álcool. “As diligências seguem até o esclarecimento do caso”, destacou a corporação.

