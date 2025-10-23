Secretaria de Educação anuncia abertura de quase 10 mil vagas para escolas técnicas estaduais

O edital com mais detalhes ainda não foi publicado, mas portaria da SEE define que as inscrições acontecerão entre os dias 25 de outubro e 7 de novembro

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (Foto: Reprodução/Google Street View)

A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco publicou portaria no Diário Oficial anunciando a abertura de quase dez mil vagas para as escolas técnicas do estado.

O edital será lançado em breve, trazendo mais detalhes do certame, mas a data das inscrições foi definida pela portaria: de 25 de outubro a 7 de novembro.

Outras datas já pré-definidas são as da publicação dos resultados finais, após análises de eventuais, (24 de novembro), e a do período de matrículas (de 11 a 17 de dezembro).

A portaria especifica que “serão 9.891 vagas em cursos técnicos, ofertados na forma de Ensino Médio - Integrado à Educação Profissional, em jornada integral, pelas Escolas Técnicas Estaduais (ETE)”.