Maira Rocha é luz no Recife novamente

Nos dias 10 e 11 de dezembro de 2025 esteve, mais uma vez, no Recife a carismática palestrante espírita Maira Rocha, que se apresentou no Centro Espírita Irmã Gertrudes. Eu, infelizmente, não consegui sair dos meus afazeres profissionais para ir assistir, mas minha esposa (meus olhos e ouvidos) esteve presente. Pessoas amigas gravaram, artesanalmente, não uma palestra, mas uma conversa, um diálogo, interessante e leve, que foi a sua fala. Tal gravação despertou em mim buscar identificar causas de um problema latente, a saber: Boa parte dos espíritas mais tradicionalistas, que no geral falam em um linguajar muito formal e rebuscado, parecem não gostar muito do estilo despojado dela.



Mas entendo que tal conflito didático/metodológico precisa ser analisado à luz das estatísticas tratadas pelo IBGE, que apontam a diminuição da chegada de novos adeptos para a doutrina espírita. Resulta que permanece aquela geração mais antiga e não se tem mais a chegada de gerações renovadas.



A razão, penso eu, com o devido respeito e ciente do risco de uma interpretação equivocada, talvez seja o formalismo exacerbado da prática, da pregação, do linguajar utilizado, que já não motiva os jovens, principalmente a chamada geração Z. Isso materializa exatamente o contrário do que acontece quando Maira fala. Uma adesão muito grande das pessoas exatamente pela simplicidade.



E, por isso, lembrei-me que, no início da década de 70 do século 20, quando tinha entre 17/21 anos, havia um modismo no Brasil de músicas clássicas serem tocadas num ritmo e harmonia bem mais acelerados, oriundo de temas de novelas da TV. No local onde comecei a trabalhar eu era apenas um jovem iniciante, junto a grandes nomes da cultura pernambucana. E eles detestavam aquilo. Então tive a ousadia de pedir licença para dizer a eles que eu pensava exatamente o contrário. Que aquilo seria uma porta de entrada para que muitas pessoas viessem a gostar de ouvir música clássica, apontando a mim mesmo como exemplo. Me recordei também das minhas palestras na área da infância e as do colega Humberto Costa Vasconcelos Júnior, que também abraça a doutrina espírita, no final dos anos 80 e início dos 90.



Temas áridos, porque falávamos da mudança do Código de Menores para o ECA, para um público que não era formado por especialistas e não entendia o linguajar do “juridiquês”. E dessas falas resultou que muitos outros grupos de profissionais se interessaram e passaram a ser defensores, no país inteiro, da necessidade da reforma legal e de se colocar em prática a nova lei. É exatamente isso que acontece na maneira de falar de Maira.



Se tem um público formado por iniciados, ela pode elevar um pouco a forma e conteúdo. Mas ao público em geral deve ser daquela maneira cativante. As leis em nosso planeta, nas nossas vibrações, não devem ser distantes das leis universais. E, como tal, acredito que tal como tem gente que vai aprender a ler e não consegue, tem que vai e aprende; tem que se interessa também por outros temas, aprende gramática, aprende matemática, aprende história, etc.; depois faz o 2º grau; faz graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.



Então, o saber é multifacetado. E precisa ser desenvolvido e divulgado. E as pessoas, conforme suas próprias condições, irão dizer até onde irão. Agora, se não tiverem acesso aquele primeiro degrau, se nunca foram ensinados a ler, aquele hoje pós-doutor não teria chegado onde chegou. Então, eu vi e ouvi a gravação de imagem e som. E adorei. E acho importantíssimo que haja uma divulgação maior, sem preconceito. Na medida em que ela passa aquilo que é fundamental para quem fala para qualquer público: VERDADE!



Ela convence que é verdadeira, um depoimento tranquilo, honesto, brincando com uma irmã, com a própria mãe, gerando nisso uma confiança, digamos assim, quase que uma intimidade com aquele público que nunca a tinha visto anteriormente. Aliás, quem quiser ter uma ideia de como Maira fala de forma simples e acolhedora, pode visitar seu canal no YouTube. Ela está de parabéns. O Centro Espírita Irmã Gertrudes está de parabéns, assim como a sociedade do Recife, de Pernambuco e do Brasil, com mais esse expoente da doutrina espírita que o Criador permitiu o encarne neste planeta, nesta “terra Brasilis”, sucedendo, se valendo de um novo linguajar, grandes nomes como Divaldo Franco, Chico Xavier e tantos outros.



Luiz Carlos de barros Figueirêdo

Desembargador do TJPE