Ministro Camilo Santa receberá título Doutor Honoris Causa da Unicap

Evento será realizado às 16h, no auditório G1 da universidade, que fica na área central do Recife

Ministro da Educação, Camilo Santana (Luis Fortes/MEC)

Na próxima terça-feira (16), a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) concede o título de Doutor Honoris Causa ao ministro da Educação, Camilo Santana. O evento será realizado às 16h, no auditório G1.

A decisão da Unicap em homenagear Camilo Santana reflete "seu compromisso com a educação e o desenvolvimento do país, destacando a importância de sua gestão no Ministério da Educação, especialmente em tempos desafiadores para o setor".

Formado em Engenharia Agronômica e com mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Camil Santana começou sua carreira como analista ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Como servidor público federal concursado, entre 2003 e 2004 ocupou o cargo de superintendente adjunto estadual do Ibama. Ele também atuou como professor.

TRAJETÓRIA

A vida política de Camilo Santana teve início em 2000, quando se candidatou pela primeira vez à Prefeitura de Barbalha pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). Quatro anos depois, disputou novamente o cargo, agora filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Sua carreira no serviço público se consolidou quando, de 2007 a 2014, integrou os governos de Cid Gomes no Ceará como secretário do Desenvolvimento Agrário e das Cidades.

Em 2010, foi o deputado estadual mais votado do Ceará. Em 2014, concorreu ao Governo do Ceará e foi eleito no segundo turno com mais de 53% dos votos válidos. Em 2018, foi reeleito governador com 79,59% dos votos, maior votação proporcional do Brasil. Em 2022, foi eleito o senador da República mais votado da história de seu estado, e proporcionalmente o mais votado do Brasil.

EDUCAÇÃO

A gestão de Camilo Santana tem a educação como uma das bandeiras. Em diversos índices de aprendizagem nacional, o estado do Ceará apareceu entre os que mais evoluíram nos níveis fundamental e médio.

Em 2020, o Ceará registrou a maior evolução histórica do país nos anos iniciais do ensino fundamental (1o ao 5o ano), passando de 2,8 em 2005 para 6,3, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).