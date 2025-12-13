Assista ao vivo e de graça: Flamengo x Pyramids em duelo pela Copa Intercontinental

Jogadores do Flamengo ( Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo segue firme em sua jornada no Catar e se prepara para enfrentar o Pyramids FC, do Egito, neste sábado (13), às 14h, no Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan. A partida é válida pela semifinal da Copa Intercontinental e vale a vaga na final contra o PSG.

O torcedor terá diversas opções para acompanhar o jogo ao vivo. Na TV aberta, a transmissão será feita pela Globo; na TV por assinatura, o SporTV cobrirá a partida. Para quem prefere plataformas digitais, há alternativas gratuitas, como FIFA+, CazéTV e GE TV, todas com transmissões online ao vivo. Além disso, o jogo também estará disponível pelo Prime Video, serviço de streaming por assinatura.

O Flamengo chega à semifinal embalado após uma campanha sólida e com a expectativa de garantir mais um título internacional. Do lado egípcio, o Pyramids FC busca surpreender e mostrar força contra um dos clubes mais tradicionais da América do Sul.



Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Cebolinha e Plata.