Assista ao vivo e de graça: Flamengo x Pyramids em duelo pela Copa Intercontinental
Um passo da final: Flamengo desafia Pyramids FC no Catar
Publicado: 13/12/2025 às 12:46
Jogadores do Flamengo ( Gilvan de Souza / Flamengo)
O Flamengo segue firme em sua jornada no Catar e se prepara para enfrentar o Pyramids FC, do Egito, neste sábado (13), às 14h, no Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan. A partida é válida pela semifinal da Copa Intercontinental e vale a vaga na final contra o PSG.
O Flamengo chega à semifinal embalado após uma campanha sólida e com a expectativa de garantir mais um título internacional. Do lado egípcio, o Pyramids FC busca surpreender e mostrar força contra um dos clubes mais tradicionais da América do Sul.
Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Cebolinha e Plata.