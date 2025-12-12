Mutirão de exames e cirurgias do SUS será feito no Recife neste sábado (13)

Secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde e superintendente do ministério em Pernambuco visitarão unidades que realizam o mutirão no Recife

Exame de próstata periódico ajuda a identificar o câncer mais rápido (Foto: Reprodução/TV Brasil)

O Ministério da Saúde, a Rede Ebserh e Santas Casas realizam neste fim de semana um mutirão de exames e cirurgias já executado pelo SUS. No Recife, o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales, e o superintendente do ministério em Pernambuco, Rosano Carvalho, visitam duas unidades que integram a ação no sábado (13).

A mobilização reúne cerca de 200 unidades de saúde em todo o país, incluindo institutos e hospitais federais, hospitais universitários e Santas Casas. De acordo com o governo federal, este é o maior mutirão do tipo pelo SUS.

Na capital pernambucana, às 9h, os gestores acompanham as atividades no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE). Às 14h, seguem para o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP).

O mutirão faz parte do programa Agora Tem Especialistas, que amplia a oferta de consultas, exames e procedimentos especializados na rede pública e busca reduzir o tempo de espera dos usuários do SUS.