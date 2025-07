Pernambuco vai receber R$ 329,9 milhões do Novo PAC para fortalecer o SUS

O valor faz parte do Novo PAC Seleções 2

Valor será destinado para compra de 607 combos de equipamentos para estruturar as unidades básicas de saúde (Foto: Divulgação)

Um repasse de R$ 329,9 milhões, por meio do governo federal, para a saúde em Pernambuco será utilizado para execução e aquisição de 1.113 novas obras, veículos e equipamentos. O valor faz parte do Novo PAC Seleções 2, que totaliza R$ 6 bilhões para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) em todos os estados.



O valor destinado a Pernambuco será usado na compra de 607 combos de equipamentos para estruturar as unidades básicas de saúde (UBSs), que terão 349 kits para teleconsulta. Também serão construídas 60 novas unidades básicas de saúde. Além disso, o estado receberá 18 unidades odontológicas móveis.

O investimento faz parte do programa Agora Tem Especialistas, que visa reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias.

De acordo com o governo, 95% dos municípios brasileiros (5.290) ganharão 800 novas UBSs; 7 mil salas de teleconsulta em UBS; 10 mil UBSs equipadas, além de 400 unidades odontológicas móveis (UOMs). A população também contará com mais 46 policlínicas, 130 Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e 1.533 novas ambulâncias do SAMU para atendimentos de urgência e emergência.

Mudanças a nível nacional

Cerca de 10 mil unidades básicas de saúde já existentes passarão a contar com diversos equipamentos que, além de modernizar e garantir serviços mais efetivos, vão ampliar a oferta de procedimentos, exames diagnósticos, vacinas e cuidados.

Nos 5.126 municípios nos quais serão entregues, as UBSs vão oferecer, por exemplo, câmaras frias exclusivas para vacinas, ultrassom diagnóstico portátil, retinógrafo para detecção precoce de doenças de retina e espirômetro digital para diagnóstico de doenças respiratórias.

Além disso, as UBSs serão estruturadas com kits para a construção de salas de teleconsulta assistida, nas quais os pacientes do SUS poderão se consultar com um médico especialista à distância. Isso evitará a necessidade de deslocamento e ainda garante um atendimento mais ágil.

PAC Seleções 2024

Com recursos federais da primeira edição do PAC Seleções, referente ao período 2023-2024, no ano passado, o governo federal destinou R$ 11,5 bilhões para obras e equipamentos para o SUS, contemplando 1.907 municípios de 26 estados e o Distrito Federal. Das 2.152 obras previstas, 74% já estão em andamento.