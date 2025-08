Meu Pai Tem Nome: Campanha promove reconhecimento gratuito de paternidade

Defensoria Pública de Pernambuco (Foto: Divulgação)

No próximo dia 15 de agosto, a Defensoria Pública de Pernambuco realizará um mutirão gratuito de reconhecimento de paternidade no Recife, como parte da campanha nacional “Meu Pai Tem Nome”. A ação acontece das 8h às 15h, na sede da instituição, localizada na Avenida Manoel Borba, 640, no bairro da Boa Vista, com atendimentos voltados à coleta de DNA e sessões de conciliação entre pais e filhos.

Coordenada nacionalmente pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), a campanha tem como objetivo garantir o direito fundamental à filiação, previsto na Constituição Federal, promovendo o fortalecimento dos vínculos familiares por meio de uma abordagem humanizada, acessível e sem custos para a população.

Durante a mobilização, defensoras e defensores públicos, servidores e equipes técnicas estarão disponíveis para conduzir as etapas do processo, que incluem desde o acolhimento até a realização do exame e, posteriormente, sessões de conciliação com base no resultado obtido. Os interessados devem comparecer ao local munidos de documento de identidade e certidão de nascimento da criança ou adolescente.

“A ausência do nome do pai no registro ainda é uma realidade para muitas crianças e adolescentes. A campanha busca não apenas assegurar esse direito básico, mas também estimular o diálogo e a construção de vínculos de afeto e responsabilidade”, afirma o defensor público-geral do Estado, Henrique Seixas.

Além da capital, a campanha também ocorre na Região Metropolitana e em cidades do interior pernambucano. Em julho, por exemplo, foram realizadas ações em Santa Cruz do Capibaribe e Taquaritinga do Norte (22/07), Toritama (23/07) e Brejo da Madre de Deus (24/07), por meio de parcerias com prefeituras locais.

Somente em 2024, a campanha “Meu Pai Tem Nome” registrou mais de 10 mil atendimentos em todo o Brasil, com milhares de reconhecimentos espontâneos formalizados sem a necessidade de ações judiciais, demonstrando a efetividade da atuação extrajudicial promovida pelas Defensorias Públicas.