Projeto para recuperação de faixa de areia na Zona Sul ficará pronto no primeiro semestre de 2026

O prefeito João Campos explicou, nesta sexta, que já contratou uma consultoria para apresentar um projeto para reduzir o impacto do avanço do mar na Zona Sul do Recife

Prefeito João Campos em entrevista exclusiva (Francisco Silva/DP Foto)

Até o final do primeiro semestre de 2026, a Prefeitura do Recife deve ter concluído o projeto de ampliação da faixa de areia entre Brasília Teimosa e a divisa com Jaboatão, como forma de reduzir o impacto do avanço do mar na cidade. A partir daí, será necessário recorrer a recursos federais para viabilizar a obra.



A informação foi dada, nesta sexta-feira (12), pelo prefeito João Campos em entrevista exclusiva ao Diario de Pernambuco. Segundo ele, o projeto é mais amplo do que um processo de “engorda da praia”, inclusive, pelo fato do avanço do mar ter diferentes níveis em trechos da orla.

Apesar de não entrar em detalhes, o prefeito afirmou que “são etapas diferentes, então são soluções diferentes. Tem várias soluções distintas, não é só como, popularmente se conhece, engorda. Um dos principais componentes é você reduzir a força da onda. Então você constrói uma estrutura dentro do mar que reduz a força da onda e só isso o próprio mar já coloca areia em determinadas áreas, já protege”. .

Questionado sobre o fato de o Recife não ter sido incluído na proposta de engorda que vem sendo capitaneada pelo governo do estado, o prefeito ressaltou que o município fez “o dever de casa”.

“Eu contratei o projeto antes de qualquer cidade ter um projeto, eu contratei. Porque eu não ia esperar. Vou esperar o governo do estado fazer? Vou esperar o governo federal fazer? Não, eu vou fazer o dever de casa”, ressaltou.

Segundo João, uma consultoria de especialistas da área foi contratada com essa finalidade. “Com o dever de casa feito, eu vou bater na porta do presidente Lula e vou e dizer: vamos agir junto nessa obra? Porque é uma obra cara”, explicou o prefeito, informando que a estimativa de investimento é de R$ 400 milhões.

