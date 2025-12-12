Entenda o que prevê o projeto do Arco Metropolitano

Ordem de serviço do Arco Metropolitano foi assinada pela governadora Raquel Lyra nesta sexta-feira (12)

BR-101 deve ser beneficiada com o Arco Metropolitano (Foto: Shilton Araújo/Esp.DP)

A ordem de serviço para o início das obras do Segmento 2, do Lote 2, do Arco Metropolitano de Pernambuco, foi assinada na manhã desta sexta-feira (12) pela governadora Raquel Lyra, em Moreno, Região Metropolitana do Recife.

A proposta consiste em uma via planejada para formar um contorno rodoviário na Região Metropolitana, com a função de redistribuir o tráfego da BR-232 e da BR-101, a fim de melhorar a circulação de veículos de carga entre o litoral e o Agreste pernambucano.

O traçado previsto passa pelo Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, São Lourenço da Mata, Paudalho e Igarassu.

Conforme o projeto, o trecho inicial autorizado tem 25,32 km de extensão e ligará o entroncamento da BR-232, em Moreno, ao entroncamento com a BR-101, no Cabo.

Esse trecho teve o edital republicado em fevereiro de 2025 e passou por ajustes de projeto até a confirmação da ordem de serviço assinada nesta manhã.

O governo estadual também iniciou processos de desapropriação para liberar as áreas necessárias à implantação da via, com os primeiros termos assinados pela Procuradoria-Geral do Estado no começo de dezembro.

Outra etapa do empreendimento, o Trecho Norte, é de responsabilidade do Governo Federal e depende da conclusão do anteprojeto, cujo edital de consultoria foi publicado em 2022.

Esse segmento é considerado estratégico para completar o contorno rodoviário e definir o traçado final, especialmente devido às discussões ambientais envolvendo áreas de preservação.

O Arco Metropolitano é financiado com parte das operações de crédito contratadas pelo Estado, que também incluem recursos para a duplicação da BR-232.

Segundo o governo, a estimativa é que a nova via reduza o tempo de deslocamento de veículos pesados, reorganize o tráfego e facilite o escoamento logístico.

Com as desapropriações em andamento e a ordem de serviço emitida para o primeiro trecho, o projeto inicia sua fase executiva após anos de planejamento, revisões técnicas e negociações sobre traçado e responsabilidades.