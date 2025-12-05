PGR assina primeiros termos de desapropriação para construção do Arco Metropolitano

Segundo a PGR, a assinatura das primeiras desapropriações para o Arco Metropolitano representa um marco no trabalho para viabilizar uma obra estratégica para o desenvolvimento do Estado

BR-101 deve ser beneficiada com o Arco Metropolitano (Foto: Shilton Araújo/Esp.DP)

Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE-PE) assinou, na última terça-feira (2), os primeiros termos de desapropriação amigável para a construção do Arco Metropolitano.

Os documentos foram formalizados pela procuradora-geral do Estado, Bianca Teixeira, junto aos proprietários dos imóveis. Segundo a PGR, a assinatura das primeiras desapropriações representa um marco no trabalho para viabilizar uma obra estratégica para o desenvolvimento do Estado.

“Conduziremos ainda diversas desapropriações, agora tivemos os pioneiros, assinando as primeiras escrituras após chegarmos a um bom termo na negociação. Seguimos contando com a colaboração de todos para as próximas etapas”, destacou o procurador-chefe do Contencioso, Felipe Vilar.

A reunião para assinaturas das desapropriações iniciais contou com a presença de representantes do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), da procuradora-geral adjunta, Renata Brayner, do procurador-chefe da Procuradoria do Contencioso, Felipe Vilar, do procurador-chefe adjunto do Contencioso, Almir Bezerra, e do secretário-geral da PGE-PE, Renato Maia.