O acidente ocorreu na madrugada de terça-feira no km 260, da BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco

Animais soltos na pista: caminhão bate em 10 bois na BR-232, em Arcoverde (Ascom/PRF)

Um caminhão colidiu com 10 bois que estavam soltos na pista da BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, na madrugada de terça-feira (9). O acidente ocorreu por volta das 2h25, no km 260 da rodovia, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O motorista informou à PRF que seguia pela via quando se deparou com cerca de dez bois soltos na pista.

Ele tentou desviar, mas acabou atingindo os animais. Depois da colisão, perdeu o controle da direção e bateu em uma placa de trânsito.

Apesar do impacto, o condutor não ficou ferido. A PRF informou que o teste do bafômetro foi realizado e apresentou resultado normal.