"Nos deixou no momento mais feliz da nossa vida", saiba quem era o atleta que morreu após cair do telhado de hotel em Boa Viagem, no Recife

Luiz Felipe Gomes de Jesus, de 20 anos, era atleta jogador de futsal do Caratoíra, time do Espírito Santo, que participou da Taça Brasil Sub-21. Ele faleceu nesta quinta (11) após cair do telhado do hotel onde estava hospedado com a equipe, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife

Luiz Felipe Gomes de Jesus, de 20 anos, era atleta jogador de futsal do Caratoíra, time do Espírito Santo (Foto: Reprodução/Instagram @caratoira)

O caso envolvendo a morte de um atleta de futsal na noite desta quinta (11), em um hotel em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, comoveu a capital pernambucana. Luiz Felipe Gomes de Jesus, de 20 anos, caiu do telhado do imóvel, situado na Rua Ernesto de Paula. Ele jogava pelo Caratoíra, time de futsal do bairro de mesmo nome, da Grande Vitória, Espírito Santo, e era uma das referências técnicas e de liderança da equipe, sendo o camisa 10 e capitão.

Luiz estava no Recife para jogar a Taça Brasil de Futsal Sub-21, campeonato encerrado ontem (11). A notícia do falecimento de Luiz gerou muita comoção nas redes sociais da equipe do Caratoíra, que lamentou a morte do jovem. Confira na íntegra:

“UMA TRAGÉDIA

Com profunda tristeza, comunicamos o falecimento de nosso atleta LUIZ FELIPE GOMES DE JESUS O NOSSO GAMY, ocorrido no dia de hoje.

Pedimos ao Senhor que o receba de braços abertos e que conforte o coração de sua mãe, de seus familiares e de todos que o amavam.

Que possamos orar por sua alma sem julgamentos, e que o Senhor ampare seus amigos e todos nós que ficamos.

Que Deus nos dê força para enfrentar este momento de dor e dificuldade, iluminando nossos passos e consolando nossos sentimentos”, divulgou o time.

Os comentários da postagem foram marcados pela lamentação do que aconteceu. Um dos colegas de equipe de Luiz compartilhou fotos com o amigo, além de um relato emocionado:

“[...] Eu te amo muito meu irmão, você nos deixou no momento mais feliz da nossa vida

e realizamos nosso sonho de jogar a taça Brasil por que você nos deixou? [sic]”.

Como tudo aconteceu

Luiz estava hospedado em um hotel em Boa Viagem, na Zona Sul da Capital, junto com a equipe do Caratoíra, durante a competição Taça Brasil de Futsal Sub-21, que foi disputada no Ginásio Geraldão, também na região sul do Recife. A equipe ia retornar para o Espírito Santo nesta sexta (12).

Na tarde de ontem (11), alguns atletas, incluindo Luiz, foram para a piscina do hotel, que fica na cobertura do prédio. Segundo o Boletim de Ocorrência registrado, ao qual o Diario teve acesso, os colegas se reuniram para fazer uma despedida antes de voltar para casa.

Ainda de acordo com o documento, em um determinado momento, Luiz subiu uma escada que levava ao telhado do hotel. Alguns colegas pediram para que ele descesse, mas ele se desequilibrou e caiu em um fosso. A queda foi de uma altura equivalente a 12 andares e prédio, cerca de 40 metros. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), segundo a nota da corporação.

Liberação

O corpo de Luiz continua no Instituto de Medicina Legal, no Bairro de Santo Amaro, Região Central do Recife, onde está desde a noite desta quinta (11). O Diario apurou que ainda não há a documentação necessária para a liberação do corpo, que deve ser feita pelo Caratoíra.

