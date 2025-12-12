A Operação Temática de Combate a Crimes Ambientais ocorreu entre 1 e 11 de dezembro em municípios do Agreste e do Sertão de Pernambuco

Operação contra crimes ambientais apreende madeira ilegal e resgata aves silvestres no Agreste e Sertão (Ascom/PRF)

Mais de 500 m³ de madeira ilegal foram apreendidas e cerca de 160 aves silvestres foram resgatas durante a Operação Temática de Combate a Crimes Ambientais, entre 1º e 11 de dezembro em municípios do Agreste e do Sertão de Pernambuco. A iniciativa foi conduzida pela Polícia Rodoviária Federal (PFR) com apoio de órgãos ambientais.

Durante a ação, foram lavrados 45 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) por crimes ambientais. Um dos flagrantes incluiu um caminhão bitrem que transportava 60 m³ de madeira.

As aves resgatadas foram entregues aos órgãos responsáveis por tratamento e em seguida devem ser devolvidas à natureza.

A madeira apreendida ficou sob custódia do IBAMA e da CPRH, podendo ser destinada a instituições sociais, de ensino, pesquisa ou órgãos públicos.

De acordo com o coordenador da operação, Marcelo David, o bloqueio logístico nas rodovias tem ampliado os resultados contra delitos ambientais, em articulação com grupos especializados e instituições parceiras.

Entre janeiro e novembro deste ano, 4.265 m³ de madeira ilegal foram apreendidos nas rodovias federais de Pernambuco, frente a 1.176 m³ no mesmo período do ano anterior. No mesmo intervalo, 1.431 animais silvestres foram resgatados no estado, ante 417 no ano passado.