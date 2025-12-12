Acusado de assassinar um empresário em Carpina é preso em Alagoas

Suspeito vinha sendo procurado pela polícia há 2 anos; a prisão aconteceu na cidade de Arapiraca, em Alagoas, na manhã desta quinta (11)

Um homem foragido da Justiça, apontado como autor do homicídio do empresário André de Oliveira Pereira da Silva, de 43 anos, em Carpina, na Mata Norte de Pernambuco, foi preso na manhã desta quinta-feira (11), na cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas. O suspeito foi identificado como José Wilker dos Santos Castro, também conhecido como “Preto”, de 46 anos.

O crime ocorreu em 10 de agosto de 2023, na garagem da Prefeitura de Carpina. De acordo com as investigações, o homicídio teria sido motivado por uma negociação envolvendo a venda de um veículo.

A vítima acionou a Justiça após o suspeito não concluir o pagamento, e, segundo a polícia, esse fato levou ao planejamento do crime.

Imagens de câmeras de segurança do local registraram o momento em que José Wilker se aproximou da vítima, iniciou uma breve conversa e realizou os disparos. O caso também contou com testemunhas oculares.

Durante a operação conjunta da Polícia Civil de Pernambuco e Alagoas, o acusado foi localizado em uma residência de alto padrão onde vivia com a esposa. No momento da abordagem, não houve resistência.

De acordo com o delegado Bruno Bezerra, as equipes trabalharam por cerca de dois anos até identificar o paradeiro do suspeito e cumprir o mandado de prisão.

Após ser detido, José Wilker foi encaminhado para a 45ª Delegacia de Polícia de Carpina. "Após passar pelos procedimentos legais, ele ficou à disposição da justiça", informou a PCPE.