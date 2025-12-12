Atleta morre ao cair do 12º andar de um hotel em Boa Viagem, no Recife

Jovem, que fazia parte de uma equipe esportiva de outro estado, estava andando sobre uma área de fibrocimento próximo à piscina quando a estrutura cedeu, o fazendo despencar de uma altura de certa de 40 metros

Atleta morre ao cair do 12º andar de um hotel em Boa Viagem (Reprodução)

Um atleta de 20 anos morreu no final da tarde desta quinta-feira (11) após cair da cobertura de um hotel onde estava hospedado, localizado no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Segundo informações da Polícia Científica, que realizou a perícia no local, o jovem estaria brincando sobre uma área de fibrocimento próxima à piscina quando a estrutura cedeu. Com o rompimento, ele caiu do 12º andar, uma altura com cerca de 40 metros. O jovem fazia parte de uma equipe de atletas e era de outro estado.

A área abaixo da estrutura era oca, o que fez com que a vítima despencasse até o térreo. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o óbito foi confirmado ainda no local.

O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado na 07ª Delegacia de Boa Viagem. "Um inquérito policial foi instaurado para investigar a morte". A corporação destaca ainda que mais informações poderão ser repassadas após a conclusão de todos os fatos.