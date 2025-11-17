Mirtes homenageia o filho, Miguel, que completaria 11 anos nesta segunda (17)

Ela destacou que a data não marca apenas o aniversário de Miguel, mas reforça a urgência "de não deixar sua história ser esquecida".

Mirtes Renata Santana fez uma homenagem ao filho nesta segunda-feira (17), dia em que ele completaria 11 anos. (Reprodução/Redes Sociais)

Mãe de Miguel Otávio, a formanda em direito Mirtes Renata Santana fez uma homenagem ao filho nesta segunda-feira (17), dia em que ele completaria 11 anos.

“Hoje, meu filho Miguel Otávio completaria 11 anos. Mas a vida de Miguel foi interrompida por um sistema que insiste em negar proteção, dignidade e cuidado às crianças negras deste país”, começou Mirtes

Em seguida, ela destacou que a data não marca apenas o aniversário de Miguel, mas reforça a urgência “de não deixar sua história ser esquecida”.

“Miguel não foi ‘caso’, não foi ‘acidente’, não foi ‘fatalidade’. Miguel foi vítima de negligência, de desigualdade, de racismo estrutural. E é por isso que 17/11 também é dia de luta.

Luta por justiça. Luta por um Brasil que não feche os olhos. Luta por todas as infâncias que ainda precisam sobreviver onde deveriam simplesmente brincar, crescer e sonhar. Miguel deveria estar aqui, ao meu lado, completando 11 anos. E é por ele e por tantas outras crianças que seguimos levantando a voz. Justiça por Miguel”, completou.

Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, morreu ao cair do nono andar das chamadas ‘Torres Gêmeas do Recife, no dia 2 de junho de 2020, quando estava aos cuidados de Sarí Côrte Real, então patroa de sua mãe.

Sari foi condenada a oito anos e seis meses de prisão por abandono de incapaz com resultado morte em decisão de primeiro grau. A pena foi reduzida para sete anos em regime fechado após julgamento de apelação da defesa.