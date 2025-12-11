Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em oito municípios de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (11)

Fraude de R$ 22 milhões em licitação de merenda no IFPE é alvo de operação federal (Ascom/CGU)

Uma suspeita de fraude que pode chegar a R$22 milhões em contratos de compra de gêneros alimentícios no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) foi alvo da Operação Cátedra na manhã desta quinta-feira (11). A ação foi deflagrada em conjunto pela Polícia Federal e a Controladoria Geral da União.

Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos por cerca de 60 policiais federais em oito municípios, Abreu e Lima, Barreiros, Bezerros, Escada, Paulista, Recife, São Lourenço da Mata e Vitória de Santo Antão. As ordens foram expedidas pela 13ª Vara da Justiça Federal.

De acordo com a PF, as apurações identificaram vícios nos processos licitatórios, indícios de contrafação de documentos, ligação entre empresas concorrentes e o uso da conta de uma terceira pessoa para repasses de valores de um fornecedor a servidores da autarquia.

A PF e a CGU informaram que eventuais desvios comprometem recursos destinados à alimentação escolar e às atividades acadêmicas que dependem do fornecimento de alimentos, afetando o funcionamento da instituição.

Segundo a PF, os investigados podem responder por frustração ao caráter competitivo da licitação, fraude, corrupção ativa e passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A soma das penas pode chegar a 50 anos de reclusão.

