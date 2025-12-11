PF deflagra duas operações contra abuso sexual infantil no Estado; irmãos suspeitos são alvo de mandados

Polícia Federal (PF) está cumprindo três mandados de busca e apreensão em Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, e Gravatá, no Agreste. Operações miram crimes de abuso sexual infantil em Pernambuco

Ação da PF está cumprindo, nesta quinta (11), três mandados de busca e apreensão em Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, e Gravatá, no Agreste. (Foto: Arquivo/PF)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça (10), duas operações de combate à prática de armazenamento e divulgação de materiais de abuso sexual infantil. A ação está cumprindo três mandados de busca e apreensão em Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, e Gravatá, no Agreste. Dentre os suspeitos, estão dois irmãos alvos da ação.

Segundo informações divulgadas pela PF, as investigações se referem a dois inquéritos policiais diferentes, iniciados neste ano. O objetivo realizar a apreensão de computadores, notebooks, celulares e mídias com potencial de armazenamento de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual de menores.

“A depender dos resultados das diligências e dos exames periciais nos materiais apreendidos, os investigados poderão responder pela prática dos crimes de armazenamento e divulgação de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil. Somadas, as penas podem variar de 4 a 10 anos de reclusão”, informou a PF.

Ainda segundo a corporação, todo o material apreendido será submetido a exame pericial com vistas a encontrar evidências dos crimes relacionados ao abuso sexual infantil por meio da internet.

Proteção Infantil

As operações foram deflagradas através da DELECIBER/PE – Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Superintendência Regional da PF em Pernambuco, e são denominadas "Frater Tenebrarum" e “Infantia Tutela”.