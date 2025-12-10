Mortes por causas ignoradas crescem mais de 30% em Pernambuco em 2024, aponta IBGE

Entre os sexos, os homens apresentaram número bem maior de mortes que as mulheres (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

As mortes registradas com causas ignoradas tiveram o maior aumento proporcional entre todos os tipos de óbitos em Pernambuco em 2024. Segundo as Estatísticas do Registro Civil, divulgadas nesta quarta-feira (10) pelo IBGE, o estado contabilizou 2.430 mortes cuja causa não foi determinada, um crescimento de 30,6% em relação ao ano anterior. O acréscimo representa 570 registros a mais desse tipo de ocorrência.

O avanço chamou atenção dentro do conjunto de mais de 69 mil óbitos registrados no estado em 2024, número que, no total, ficou 3,4% acima do observado em 2023. Embora o aumento geral tenha sido moderado, a fatia de mortes sem definição da causa foi a que mais cresceu no período.

A distribuição por sexo manteve o padrão histórico, com maior número de óbitos entre homens. No total, foram 37.999 mortes masculinas e 32.133 femininas no ano passado. Entre as causas não naturais, a disparidade é ainda mais acentuada, chegando a aproximadamente 600% a mais de mortes entre homens em relação às mulheres, proporção semelhante à registrada em 2023.

No recorte por idade, os idosos continuam concentrando a maior parte dos registros: 68% dos óbitos em 2024 ocorreram entre pessoas com mais de 60 anos, com destaque para o grupo acima dos 85 anos, que respondeu por 19,1% do total. Na outra ponta, 2,7% das mortes foram de crianças com menos de um ano.

O cenário de envelhecimento populacional também é reforçado pela queda no número de nascidos vivos, tendência que se mantém no estado desde o período pós-pandemia. Como em anos anteriores, os registros mostram maior número de nascimentos de meninos do que de meninas.