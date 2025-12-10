Homicídios e estupros: seis criminosos de Pernambuco estão na lista de mais procurados do Ministério da Justiça

Para o governo federal, as prisões deles são consideradas estratégicas no combate às organizações criminosas em todo o país, por causa do "grau de periculosidade"

Ronaldo Ferreira de Amorim, conhecido como Nado, de 46 anos (Foto: Divulgação/MJSP)

Pernambuco tem seis criminosos na relação nacional de principais foragidos no país, publicada na plataforma Projeto Captura do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A lista reúne homens e mulheres indicados pelos órgãos de segurança estaduais. Para o governo federal, as prisões deles são consideradas estratégicas no combate às organizações criminosas em todo o país, por causa do “grau de periculosidade”.

De acordo com o ministério, os criminosos são incluídos com base em critérios como envolvimento em crimes graves ou hediondos, participação em organizações criminosas, e possuírem mandados de prisão em aberto. Embora a listagem seja feita de acordo com o estado de origem do mandado de prisão, os indivíduos podem estar foragidos em qualquer lugar do Brasil, ressalta a pasta.

Em Pernambuco, integram a lista criminosos apontados como líderes de organizações criminosas e com envolvimento em estupros e assassinatos. Dentre eles, está Jonatan de Santana Silva, conhecido como Joaninha, de 31 anos.

Joaninha foi um dos 27 homens que fugiram da Penitenciária Doutor Ênio Pessoa Guerra, em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, em julho de 2020. Ele foi preso em 2023, pela Interpol, na Bolívia.

O Diario de Pernambuco apurou que, antes de ser extraditado de volta para o Brasil, onde cumpriria sua pena, Joaninha teria subornado policiais bolivianos e foi solto. Ele está foragido desde então. A reportagem não encontrou mandados de prisão públicos para Joaninha no Banco Nacional de Mandados de Prisão.

Além de Joaninha, outros cinco homens são procurados.

Cicero Thiago Cavalcante, de 50 anos

Tourão, como é conhecido, possui três mandados de prisão em aberto, sendo dois deles expedidos por varas federais. Ele foi preso em 2016 pela Polícia Federal (PF) durante a Operação Minotauro, sendo identificado como o líder da organização criminosa responsável por financiar a compra e, em alguns casos, negociar a droga.

Ele é acusado de tráfico internacional de drogas.

Raimundo Linhares Gomes, 43 anos

Raimundo Gomes possui 20 mandados de prisão em aberto, a maioria por estupro e roubo, segundo pesquisa nominal no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Ele é acusado de invadir mansões no Rio de Janeiro, amarrar moradores e estuprar mulheres na frente de seus familiares. Os crimes teriam acontecido em 2016.

Há mandados também expedidos em Limoeiro e em Aracaju, em Sergipe.

Em agosto de 2016, Raimundo foi preso em uma operação conjunta entre as polícias civis do Rio e da Bahia. Na ocasião, o delegado responsável pela prisão declarou que, em três dias, Raimundo teria violentado quatro mulheres no Rio.

Raimundo fugiu em setembro do mesmo ano e se encontra foragido desde então.

Ronaldo Ferreira de Amorim, de 46 anos

Ronaldo, conhecido como Nado, possui sete mandados de prisão em aberto, segundo pesquisa por seu CPF no BNMP. Ele é procurado por uma série de crimes graves, incluindo extorsão mediante sequestro, associação criminosa, roubo e tortura. Nado foi um dos participantes do sequestro de um empresário do grupo Queiroz Galvão, em agosto de 2005, em São Vicente, na Zona da Mata do Estado.

Segundo o TJPE, em um dos processos que ele responde, o réu participava de uma “quadrilha armada com a finalidade de cometer crimes desta mesma espécie nesta e nas Comarcas Circunvizinhas".

Ronaldo não compareceu a nenhuma das audiências.

José Reginaldo da Silva Filho, de 30 anos

Nego Regi, como José Reginaldo é conhecido, possui oito mandados de prisão em aberto, todos expedidos pela comarca de Ribeirão, na Zona da Mata de Pernambuco. Seu último mandado, de maio de 2025, foi emitido pelo crime de homicídio por motivo torpe. Nego Regi foi descrito, em um de seus processos, como de “grave periculosidade”.

Everson Gomes da Silva, conhecido como Suvaco, de 36 anos

Everson possui cinco mandados de prisão em aberto no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). O último mandado, expedido em julho de 2023, o acusa de Associação Criminosa e homicídio qualificado por emboscada, além de participação em outros crimes.