Foragido é preso após ser localizado por reconhecimento facial durante festival em Aldeia

A prisão aconteceu durante o Festival Pernambuco Meu País, em Aldeia, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife

Secretaria de Defesa Social (SDS) fica em Santo Amaro, área central do Recife (DIVULGAÇÃO/SDS)

Um homem de 35 anos foi preso após ser identificado por câmeras de reconhecimento facial da Secretaria de Defesa Social (SDS) durante o Festival Pernambuco Meu País, em Aldeia, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, na noite de sexta-feira (5).

Segundo a SDS, o suspeito, que responde por homicídio e adulteração de veículo, tinha dois mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulista.

Após identificação, ele foi detido por equipes policiais, encaminhado à Delegacia de Polícia e, em seguida, transferido para o presídio.

Durante o Festival Pernambuco Meu País Verão, a SDS atuou com reforço no efetivo, uso de tecnologias, drones do Grupamento Tático Aéreo (GTA) e integração das operativas de segurança. A estrutura foi montada para acompanhar o evento.