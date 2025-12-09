Israel ataca infraestruturas do Hezbollah no sul do Líbano

No início de novembro passado, Israel ameaçou intensificar as ofensivas, denunciando que os Hezbollah estava se rearmando

O exército israelense acrescentou ter realizado também um ataque ao complexo de treino da força al-Radwan. (AFP)

DP - COLABORADORA ISABEL ALVAREZ RIO (RJ)

As Forças de Defesa de Israel (FDI) comunicaram nesta terça-feira (09) que bombardearam infraestruturas do Hezbollah em várias zonas no sul do Líbano, inclusive uma área usada para lançar ataques contra o território israelense,

O exército israelense acrescentou ter realizado também um ataque ao complexo de treino da força al-Radwan, uma unidade de elite, campos de tiro, zonas de treino com diversos tipos de armamento e estruturas militares do Hezbollah.

Apesar do cessar-fogo entre Tel Aviv e o grupo xiita libanês, que entrou em vigor desde novembro de 2024, Israel continua a fazer ataques regulares contra os bastiões do Hezbollah além de ocupar cinco pontos fronteiriços no sul do Líbano.

No início de novembro passado, Israel ameaçou intensificar as ofensivas, denunciando que os Hezbollah estava se rearmando.

Enquanto isso, os Estados Unidos aumentaram a pressão sobre as autoridades libanesas para desarmar o grupo, um plano ao qual o Hezbollah e os aliados ainda se opõem devido a presença das topas israelenses no território libanês.