Estado tem queda de 28,1% nos Crimes contra o Patrimônio, aponta governo

Secretaria de Defesa Social (Foto: Arquivo/SDS)

Pernambuco registrou, em novembro de 2025, uma redução de 28,1% nos Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs) em comparação com o mesmo mês de 2024. Os registros passaram de 3.687 para 2.650 ocorrências, de acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), resultado que marcou o quarto mês consecutivo com os menores números da série histórica iniciada em 2011.

De janeiro a novembro deste ano foram contabilizadas 37.272 ocorrências de CVPs. No mesmo período de 2024, o total havia sido de 41.507, o que representa retração de 10,2% no acumulado.

A queda também aparece nos principais recortes do indicador, como roubos a coletivos, cargas e celulares.

A secretaria afirma que os roubos a coletivos diminuíram 65,4% em novembro. Os furtos e roubos de celulares tiveram redução de 28,3% no mês e de 15% no acumulado do ano. Já os roubos de carga caíram 16,7% em novembro e foi reduzido para -9,8% entre janeiro e novembro de 2025, em comparação ao ano anterior.

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, afirmou que o desempenho decorre da atuação conjunta das forças policiais e das ações de planejamento da pasta.

Ainda segundo a SDS, nos primeiros 11 meses do ano, as polícias apreenderam 5.727 armas de fogo e realizaram 28.849 conduções por flagrante. Entre essas ocorrências, 597 foram relacionadas a mortes violentas intencionais, 1.409 a crimes patrimoniais, 7.097 a violência doméstica e 6.049 ao tráfico de entorpecentes.

