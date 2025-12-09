Membro do Comitê de Transição do Sport revela falta de consenso por novo técnico

Alfredo Bertini revelou que as três chapas que concorrem à eleição ainda não chegaram a um nome de consenso para comandar o Sport

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Após a renúncia do presidente Yuri Romão e a convocação da nova eleição para o dia 15 de dezembro, o Sport vem trabalhando com um Comitê de Transição para decidir sobre o planejamento de futebol do clube para 2026. Membro desse comitê, Alfredo Bertini revelou falta de consenso na escolha do próximo técnico do Leão da Ilha.

Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras, Alfredo Bertini esclareceu que a pauta de quem será o próximo treinador do Sport era uma das urgências do Comitê de Transição, mas que não houve um nome de denominador comum entre as três chapas que concorrerão ao pleito eleitoral.

"Infelizmente, um dos pontos emergenciais que foi o primeiro tratado, a gente não conseguiu evoluir porque não houve consenso, que era o nome do treinador. Se houvesse consenso entre os três candidatos, estando Conselho mediando e tendo o diretor de futebol da atual gestão, a gente poderia partir imediatamente para uma negociação”, revelou o membro do Comitê de Transição.

“Ficou-se até de tentar esse consenso (treinador), até porque já existia um nome em negociação da parte do executivo. Esse nome de certa maneira agrada, mas não seria o número 1 da prioridade de todos. A gente primeiro trouxe a mesa essa questão do treinador, como pressentimos que não haveria um consenso naquele momento, partimos para discussões do elenco”, completou.