Com tijolos na cabeça, fiéis sobem o Morro da Conceição para agradecer por casa própria

Celebrado nesta segunda-feira (8), o Dia de Nossa Senhora da Conceição, reúne milhares de fiéis no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. Como símbolo da aquisição de uma casa própria, muitos carregam tijolos na cabeça para agradecer a santa pela conquista do sonho.

É o caso do vendedor André Luiz Marcelino, 41 anos, que saiu a pé de casa, no Ibura, Zona Sul do Recife, e chegou ao morro às 9h30.

“Foi uma promessa que a gente fez para reformar nossa casa. Ano passado não tinha nem iniciado e hoje está toda reformada”, comemora. “Foi bom pedir, então é importante vir agradecer”.

Kaelly Fernanda, de 24 anos, também veio com um tijolo. Muda-se para sua casa própria em Igarassu, no Grande Recife, exatamente na tarde desta segunda-feira.

“Hoje faz um ano que a gente pediu a intervenção de Nossa Senhora e a gente vai se mudar hoje para nossa casa”, diz.

A técnica de enfermagem Renata Carla, de 48 anos, conseguiu comprar a casa própria há um mês, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte. “Eu pedia há anos. Agora vim agradecer”, resume a mulher.