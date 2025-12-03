Recife acende mais de 4 milhões de pontos de luz e lança decoração natalina inspirada na música

Iluminação chega a diversos bairros, com árvores gigantes, vila natalina e neve de espuma na Avenida Rio Branco

Decoração do "Natal dos Sons", no Recife (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

Recife entrou oficialmente no clima de fim de ano. A maior parte da decoração do “Natal dos Sons”, que espalha mais de 4 milhões de pontos luminosos por diversos bairros da cidade, foi concluída pela gestão municipal. As luzes vão do Segundo Jardim de Boa Viagem ao Recife Antigo, passando pelos parques da Tamarineira e das Graças, a Avenida Agamenon Magalhães e o novo Parque República do Líbano, no Pina.

Neste ciclo, a cidade celebra o Natal com referências à sua identidade musical, reconhecida pela Unesco. Foram instalados mais de 300 mil metros de mangueiras e cordões luminosos, além de quase 2 mil refletores de iluminação paisagística.

A tradicional árvore natalina de grande porte, antes montada na Agamenon Magalhães, agora está instalada no Parque República do Líbano. A estrutura tem 37 metros de altura, é vazada e iluminada com cordões e mangueiras que formam notas e instrumentos musicais. Réplicas com 18 metros foram distribuídas pelo Segundo Jardim, Avenida Rio Branco, Parque da Tamarineira e Parque das Graças.

A decoração também alcança a Rua do Bom Jesus, a Praça do Arsenal, a Rua da Guia (iluminada pela primeira vez) e toda a extensão da Agamenon Magalhães, com ornamentos nos postes, iluminação paisagística e elementos luminosos nas margens do canal.

Rio Branco ganha vila natalina e neve artificial

A Avenida Rio Branco volta a receber uma vila temática com 14 estruturas, entre casas e moinho, ocupadas por comerciantes de comidas e artigos natalinos. O corredor conta ainda com presépio, túnel luminoso de notas musicais, iluminação colorida nas árvores e prédios, além da casa do Papai Noel, coroada por uma árvore de 9 metros.

A principal novidade é o equipamento que produz neve artificial de espuma, funcionando apenas aos fins de semana. O sistema utiliza 100 litros de água misturados a um produto neutro e antialérgico, semelhante a um detergente suave, capaz de gerar cerca de 4 mil litros de espuma por dia. O funcionamento será na sexta e sábado, das 19h às 21h; e domingo, das 18h às 20h.

Outros polos iluminados:

Boa Viagem - Segundo Jardim

Recebeu presépio, caixa natalina, guirlanda, elementos interativos, iluminação paisagística e uma réplica da árvore principal.

Agamenon Magalhães

Ganhou strobos, ornamentos nos postes e iluminação nas árvores, do Clube Português ao viaduto da João de Barros.

Parques das Graças e Tamarineira

Ambos receberam pórticos, arcos luminosos, presépios, caixas interativas e réplicas da árvore de 18 metros.

Bom Jesus, Arsenal e Rua da Guia

O Arsenal conta com elementos de chão e iluminação paisagística e a Rua da Guia recebe iluminação especial pela primeira vez.

Programação cultural

A partir do dia 13, a música assume o centro das celebrações, com brincantes e grupos culturais ocupando parques e espaços públicos. No dia 14, estreia o cortejo natalino pelo Bairro do Recife, reunindo pastoris, cavalo-marinho, reisado, blocos líricos, bandinhas e personagens do Baile do Menino Deus, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife em 2024.

O percurso sai às 15h30 do Paço Alfândega, passa pela Marquês de Olinda e Marco Zero e chega à Praça do Arsenal, onde a Orquestra Sinfônica do Recife faz concerto às 18h.

De 13 a 28 de dezembro, os fins de semana terão mais de 80 atrações distribuídas pelo Segundo Jardim, Avenida Rio Branco e parques das Graças e da Tamarineira.