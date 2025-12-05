Festa do Morro: trânsito tem bloqueios e mudanças no transporte até 8 de dezembro
Festa religiosa deve reunir ao longo de 11 dias de comemoração 2,5 milhões de pessoas
Publicado: 05/12/2025 às 08:42
A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) mantém, até o fim da Festa de Nossa Senhora da Conceição, um esquema especial de circulação na Zona Norte. As interdições, que se tornaram contínuas a partir da manhã desta quinta-feira (4), só serão liberadas à 1h da segunda-feira (9), após o encerramento das celebrações.
De acordo com a CTTU, apenas veículos de moradores, identificados por comprovante de residência, têm autorização para acessar o entorno do Morro da Conceição.
Procissões e bloqueios
No sábado (6), a Romaria do Terço dos Homens começa às 18h e será acompanhada por batedores. Os bloqueios serão ativados conforme o avanço da procissão, que parte da Rua da Harmonia, próximo à Igreja da Harmonia, e segue rumo ao Morro, passando por trecho da Avenida Norte.
Já a Procissão de Encerramento será realizada às 15h da segunda-feira (8). O cortejo contará com apoio de 25 batedores e terá bloqueios itinerantes ao longo do percurso, que se inicia na Avenida Cais do Apolo, nas imediações da sede da Prefeitura, com passagem pela Ponte do Limoeiro e Avenida Norte até o Santuário.
Orientação aos fiéis
A CTTU recomenda que o público utilize transporte coletivo, táxi ou aplicativos e chegue com antecedência, devido ao grande fluxo esperado e às restrições de estacionamento. A autarquia também reforça a necessidade de atenção à sinalização e respeito à travessia de pedestres para evitar sinistros de trânsito.
Alterações no transporte público
O Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) ajustou o funcionamento de 14 linhas de ônibus durante o período da festa. As mudanças seguem até o último dia de programação.
A parada nº 110044, localizada em frente à Escola Profissionalizante Dom Bosco, na Avenida Norte, antes do Largo Dom Luís, terá atendimento exclusivo das linhas:
- 641 - TI Macaxeira/Encruzilhada
- 645 - TI Macaxeira (Av. Norte)
- 622 - Vasco da Gama (Cruz Cabugá) - até 5/12/2025
Uma parada provisória foi instalada em frente ao imóvel nº 5.924, após o Largo Dom Luís. O ponto atenderá as seguintes linhas:
- 330 - Casa Amarela/CDU (Av. Caxangá)
- 517 - Córrego do Inácio
- 612 - Morro da Conceição (Cruz Cabugá)
- 621 - Alto Treze de Maio (Príncipe)
- 622 - Vasco da Gama (Cruz Cabugá) - a partir de 5/12/2025
- 623 – Vasco da Gama (João de Barros)
- 624 - Brejo (Conde da Boa Vista)
- 631 - Nova Descoberta (Cabugá)
- 632 - Alto do Refúgio (Cabugá)
- 642 - Guabiraba (Córrego do Jenipapo)
- 644 - Largo do Maracanã (Conde da Boa Vista)