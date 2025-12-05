Festa do Morro: trânsito tem bloqueios e mudanças no transporte até 8 de dezembro

Festa religiosa deve reunir ao longo de 11 dias de comemoração 2,5 milhões de pessoas

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) mantém, até o fim da Festa de Nossa Senhora da Conceição, um esquema especial de circulação na Zona Norte. As interdições, que se tornaram contínuas a partir da manhã desta quinta-feira (4), só serão liberadas à 1h da segunda-feira (9), após o encerramento das celebrações.

De acordo com a CTTU, apenas veículos de moradores, identificados por comprovante de residência, têm autorização para acessar o entorno do Morro da Conceição.

Procissões e bloqueios

No sábado (6), a Romaria do Terço dos Homens começa às 18h e será acompanhada por batedores. Os bloqueios serão ativados conforme o avanço da procissão, que parte da Rua da Harmonia, próximo à Igreja da Harmonia, e segue rumo ao Morro, passando por trecho da Avenida Norte.

Já a Procissão de Encerramento será realizada às 15h da segunda-feira (8). O cortejo contará com apoio de 25 batedores e terá bloqueios itinerantes ao longo do percurso, que se inicia na Avenida Cais do Apolo, nas imediações da sede da Prefeitura, com passagem pela Ponte do Limoeiro e Avenida Norte até o Santuário.

Orientação aos fiéis

A CTTU recomenda que o público utilize transporte coletivo, táxi ou aplicativos e chegue com antecedência, devido ao grande fluxo esperado e às restrições de estacionamento. A autarquia também reforça a necessidade de atenção à sinalização e respeito à travessia de pedestres para evitar sinistros de trânsito.

Alterações no transporte público

O Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) ajustou o funcionamento de 14 linhas de ônibus durante o período da festa. As mudanças seguem até o último dia de programação.

A parada nº 110044, localizada em frente à Escola Profissionalizante Dom Bosco, na Avenida Norte, antes do Largo Dom Luís, terá atendimento exclusivo das linhas:

641 - TI Macaxeira/Encruzilhada



645 - TI Macaxeira (Av. Norte)



622 - Vasco da Gama (Cruz Cabugá) - até 5/12/2025

Uma parada provisória foi instalada em frente ao imóvel nº 5.924, após o Largo Dom Luís. O ponto atenderá as seguintes linhas: