Pernambuco recebe mais de 30 mil doses da nova vacina do SUS contra bronquiolite em recém-nascidos

A vacinação pode reduzir entre 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias. Foto: Fotos Públicas ()

O Programa Estadual de Imunizações de Pernambuco (PEI-PE) recebeu, nesta quinta-feira (4), a primeira remessa da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) – Vacina Abrysvo em Gestantes. As 30.700 doses permitirá o início da oferta regular nos serviços de saúde e a organização das ações municipais de rotina.

A VSR A e B (recombinante), aplicada em dose única, é indicada para todas as gestantes a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade materna, com foco na proteção dos bebês menores de 6 meses.

A vacina protege contra o quadro de bronquiolite, uma das principais causas de adoecimento e agravamento do quadro de saúde na população pediátrica, principalmente os menores de 2 anos, no período de sazonalidade para doenças respiratórias.

“Essa vacina para gestantes reforça uma máxima que a gente não pode esquecer: quem ama protege, e quem protege vacina. Por isso, você, gestante, deve procurar o posto de saúde do seu município para receber a vacina contra o vírus sincicial respiratório e garantir a proteção do seu bebê”, disse a secretária estadual de saúde, Zilda Cavalcanti.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), as doses da vacina serão encaminhadas para as doze Gerências Regionais de Saúde (Geres), a partir de segunda-feira (8), onde ficarão à disposição dos municípios para início imediato da vacinação em seus territórios.

Para 2025, estima-se que o estado tenha 114.058 gestantes, público prioritário para a estratégia. O montante recebido, até o momento, corresponde a aproximadamente 27% da população estimada a ser vacinada.

“A vacinação objetiva induzir altos níveis de anticorpos na gestante, que são transferidos ao bebê ainda durante a gestação, garantindo proteção essencial nos primeiros seis meses de vida, período em que as crianças estão mais vulneráveis às formas graves do VSR. A meta pactuada é vacinar pelo menos 80% das gestantes”, destaca a superintendente de Imunizações do estado, Magda Costa.

O Programa Estadual de Imunizações orienta os municípios a estruturarem suas atividades com foco no microplanejamento das ações, visando ao acesso oportuno à vacinação.

Entre as medidas orientadas estão: a identificação de gestantes não vacinadas; o mapeamento e setorização das áreas; a adequação das ações à realidade local e o monitoramento contínuo das coberturas e dos desafios.

“A introdução da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório representa um avanço significativo na proteção dos recém-nascidos em Pernambuco, reduzindo hospitalizações, formas graves e óbitos causados pelo vírus”, completou a superintendente.