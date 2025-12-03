Homem que morreu atingido por barra em academia era presidente do Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda

Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos, era presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda

Homem estava fazendo exercício quando a barra atingiu a barriga dele (Redes Sociais )

"Defensor apaixonado pela Cultura Popular": é assim que o Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda define o presidente Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos, que morreu após sofrer um acidente enquanto treinava em uma academia do bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, no Grande Recife.

Em nota de pesar na conta oficial do Instagram, o centro diz ainda que o carnavalesco é "um dos grandes responsáveis por manter viva a tradição dos bonecos gigantes que encantam Olinda e o mundo". Além disso, a publicação afirma que as atividades do local estarão suspensas nos próximos dias, retornando a partir da sexta-feira (5).







Caso está sendo investigado como morte acidental

Ronald José Salvador Montenegro realizava um exercício de supino com barra livre quando o equipamento caiu sobre o tórax. Ele chegou a ser levado por funcionários da unidade para a UPA de Rio Doce, mas não resistiu.

O episódio ocorreu na segunda-feira (1º) e foi registrado por uma câmera de segurança do local. As imagens mostram Ronald realizando o movimento quando perde o controle da barra. Após ser atingido, ele ainda tenta se levantar, mas cai logo em seguida.

O caso está sendo investigado como morte acidental pela Delegacia de Rio Doce. O ocorrido foi na RW Academia, unidade de Jardim Atlântico. Em nota, o estabelecimento afirmou que prestou socorro imediato e que a equipe recebe treinamentos regulares de primeiros socorros.

