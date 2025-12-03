Homem morre após derrubar barra com pesos na própria barriga em academia de ginástica

Caso na academia foi registrado em Olinda, no Grande Recife. Polícia Civil disse que notificou fato como "óbito acidental"

Homem estava fazendo exercício quando a barra atingiu a barriga dele (Redes Sociais )

A morte de um homem que praticava exercícios físicos em uma academia de ginástica em Olinda, no Grande Recife, foi registrada na noite de terça (2).

O caso aconteceu depois que o atleta não suportou a carga e derrubou na própria barriga a barra que segurava pesos, em um exercício conhecido como “supino”.

O serviço de Atendimento de Urgência (Samu) atendeu ao chamado por volta das 20h, em jardim Atlântico.

“Causa clínica. Jd Atlântico, Olinda. Horário: 20:03. Paciente desconhecido idade não informada sexo masculino acionado SAMU Olinda. Removido antes por particulares”, informou o Samu.

Segundo informações, o homem foi identificado como Ronald Montenegro. Ele tinha 55 anos.

O acidente foi filmado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver Ronald fazendo o exercício de "supino reto com barra livre".

O equipamento escapou de suas mãos e caiu sobre o corpo.

Antes de sofrer o acidente, o atleta acrescentou 10 quilos à barra que sustentava o equipamento.



O que diz a Polícia Civil

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na Delegacia de Rio Doce como morte acidental.

“O homem havia sido socorrido para o hospital, mas não resistiu e foi a óbito. As investigações seguem em andamento”, disse.

