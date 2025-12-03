MPPE investiga caso de bisavô suspeito de abusar sexualmente e agredir crianças em Gameleira

Conselho Tutelar, Polícia Civil e CREAS foram acionados para prestar informações e realizar diligências

Abuso sexual contra crianças seria cometido pelo bisavô em Gameleira (Foto: SSP/SE)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) vai investigar uma denúncia de violência sexual e psicológica, maus-tratos e negligência contra duas crianças residentes no município de Gameleira, na Zona da Mata Sul. As denúncias apontam que os abusos teriam ocorrido no ambiente familiar, envolvendo os bisavós das vítimas.

A decisão foi formalizada por meio de portaria divulgada no Diário Oficial do MPPE desta quarta-feira (3). O Ministério Público destaca que a medida foi tomada após análise de uma Notícia de Fato que relatava toques íntimos, agressões verbais e episódios de negligência.

Segundo o relato inicial, a mãe das crianças teria sido impedida pela bisavó das vítimas de permanecer com os filhos, o que teria deixado os menores em situação de vulnerabilidade e com faltas escolares frequentes.

O Ministério Público destacou que a investigação segue princípios constitucionais e legais de proteção integral à criança e ao adolescente, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na Constituição Federal e na Lei Henry Borel, que trata da violência doméstica contra menores de idade.

A princípio, o MPPE determinou:

O procedimento busca garantir a proteção das crianças e assegurar que todas as medidas legais sejam adotadas para apurar a responsabilidade e garantir os direitos das vítimas.

