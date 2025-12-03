Mais de 114 mil gestantes de Pernambuco aguardam a nova vacina do SUS contra bronquiolite em recém-nascidos

O imunizante é a mais nova vacina que foi incorporada pelo pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que na rede privada pode custar até R$ 1,5 mil.

Pernambuco receberá 30.700 doses da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) (Foto: Reprodução / Freepik)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) estima que 114.058 mulheres no estado, que estejam a partir da 28ª semana de gestação, sejam imunizadas contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), microrganismo causador de doenças como bronquiolite e pneumonia em crianças menores de dois anos. O imunizante é a mais nova vacina que foi incorporada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que na rede privada pode custar até R$ 1,5 mil.

Ainda de acordo com a SES-PE, o Programa Estadual de Imunização (PEI) está aguardando a chegada das 30.700 doses do imunizante contra o VSR, que teve a distribuição iniciada nesta terça-feira (2) pelo Ministério da Saúde. A previsão é que os imunizantes cheguem a Pernambuco ainda nesta quarta-feira (3).

As entregas são feitas por modal aéreo, rodoviário e multimodal, seguindo as logísticas de cada estado. Este lote inicial integra a compra de 1,8 milhão de doses feita pelo Ministério da Saúde. As entregas estão seguindo o calendário pactuado com estados e municípios, sendo o Distrito Federal (DF) a primeira unidade da federação a receber as doses.

A oferta da vacina pelo SUS foi viabilizada por meio de acordo entre o Instituto Butantan e o laboratório produtor, que assegurou a transferência de tecnologia ao Brasil. Com isso, o país passará a fabricar o imunizante, ampliando a autonomia e acesso da população a essa proteção.

A SES-PE ainda informou que assim que houver o recebimento do quantitativo destinado ao estado, será realizado o planejamento operacional para início da estratégia de vacinação. A distribuição do imunizante acontecerá de forma proporcional a todos os municípios, considerando as estimativas populacionais de cada território e seguindo as recomendações do Ministério da Saúde.

A VSR A e B (recombinante), aplicada em dose única, é indicada para todas as gestantes a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade materna, com foco na proteção dos bebês menores de 6 meses.

Importância da vacinação

O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos. A vacina oferece proteção imediata aos recém-nascidos, reduzindo hospitalizações.

Em 2025, até 22 de novembro, o Brasil registrou 43,2 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados por VSR. Desses casos, a maior concentração de hospitalizações ocorreu em crianças com menos de dois anos, totalizando mais de 35,5 mil ocorrências, o que representa 82,5% do total de casos de SARG por VSR no período.

Como a maioria dos casos é decorrente de infecção viral, não existe um tratamento específico para a bronquiolite. O manejo é baseado apenas no tratamento dos sinais e sintomas que incluem: terapia de suporte; suplementação de oxigênio, conforme necessário; hidratação; e uso de broncodilatadores, (substâncias que promovem a dilatação das pequenas vias aéreas nos pulmões), especialmente quando há chiados evidentes.

Quem deve se vacinar?

O grupo prioritário para receber essa vacina são todas as gestantes, a partir da 28ª semana de gravidez. Não há restrição de idade para a mãe. A recomendação é tomar dose única a cada nova gestação.

Com a chegada das doses às Unidades Básicas de Saúde (UBS), o Ministério orienta as equipes a verificarem e atualizarem a situação vacinal das gestantes, incluindo influenza e covid-19, uma vez que a vacina contra o VSR pode ser administrada simultaneamente a esses imunizantes.

A eficácia dessa estratégia foi comprovada em estudos clínicos, como o Estudo Matisse: a vacinação materna demonstrou uma eficácia de 81,8% na prevenção de doenças respiratórias graves causadas pelo VSR nos bebês durante os primeiros 90 dias (três meses) após o nascimento.