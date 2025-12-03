Trump anuncia nova lei sobre garantia a Taiwan e China reage

O presidente Donald Trump discursa ao lado do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio (à esquerda), durante uma reunião de gabinete na Sala de Reuniões do Gabinete da Casa Branca, em Washington, DC, em 2 de dezembro de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) ( AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promulgou a Lei de Implementação da Garantia de Taiwan, que estabelece que o Departamento de Estado norte-americano deve realizar revisões periódicas dos contatos com Taiwan. “A lei obriga o Departamento de Estado a atualizar as diretrizes que regulam os contatos oficiais com Taipé pelo menos uma vez a cada cinco anos”, aponta o documento da nova regra.

Pequim já se manifestou sobre a decisão de Trump após a lei ser formalizada. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, enfatizou que a China se opõe a qualquer contato oficial entre Washington e a região de Taiwan da China, destacando que a questão taiwanesa constitui o cerne dos interesses fundamentais chineses e representa a primeira linha vermelha nas relações bilaterais.

Jian apelou à Casa Branca máxima prudência e a interrupção imediata de interações oficiais com Taipé para que evite enviar ‘sinais errados’ às forças pró-independência da ilha.

Por outro lado, Tawain saudou a nova medida. Segundo a porta-voz do Gabinete presidencial de Taiwan, Karen Kuo, a nova legislação reflete o valor da relação bilateral e os valores comuns de democracia, liberdade e respeito pelos Direitos Humanos. Enquanto o ministro das Relações Exteriores taiwanês, Lin Chia-lung, afirmou que a atualização mais frequente dessas diretrizes deverá impulsionar as autoridades taiwanesas a participarem das reuniões de agências federais norte-americanas, apesar da legislação não abordar especificamente este ponto.

O governo de Taiwan rejeita as reivindicações territoriais da China e defende o direito de manter relações com países de todo o mundo.