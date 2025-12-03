Idosa é encontrada sem se alimentar há dois dias após prisão de suspeito de furtos em Lajedo

A idosa foi encontrada em uma residência na Rua José Inácio Alves, no Loteamento Vilela, em Lajedo, no Agreste de Pernambuco; dois homens, incluindo o filho da vítima, foram presos

Polícia Militar de Pernambuco (Foto: Divulgação)

Uma idosa de 82 anos foi resgatada em situação de vulnerabilidade na noite de segunda-feira (1º), no Loteamento Vilela, em Lajedo, Agreste de Pernambuco. Ela foi encontrada sozinha, debilitada e estaria sem se alimentar há dois dias. Segundo as investigações, ela foi abandonada pelo filho, seu responsável, que é suspeito de praticar furtos na região.

O resgate ocorreu durante uma ação da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que havia recebido uma denúncia de roubos na área. A ocorrência finalizou com dois homens presos e a recuperação de materiais furtados na região, entre eles, o próprio filho da idosa.

Enquanto os PMs atendiam à ocorrência, José Augusto de Souza, 40 anos, foi encontrado dominado por populares. Uma das vítimas, um homem de 30 anos, contou à polícia que reconheceu José Augusto como o responsável pelo furto de sua televisão de 43 polegadas, ocorrido na madrugada de sábado (29), e entrou em luta corporal com ele.

Durante a abordagem, o suspeito informou que morava na mesma rua e que sua mãe, de 82 anos, estava em casa.

Quando os policiais se aproximaram do imóvel, ouviram gritos de socorro. A idosa foi encontrada em condições precárias e afirmou estar há dois dias sem comer, situação que mobilizou a equipe.

Enquanto os PMs atendiam a ocorrência, outro morador, de 21 anos, comunicou o furto de dois botijões de gás no domingo (30).

Confrontado novamente, o suspeito admitiu ter trocado a televisão por 10 pedras de crack na comunidade conhecida como Favela dos Coqueiros e indicou Artur José do Nascimento Silva, 34 anos, como o receptador.

A partir dessas informações, as equipes seguiram em diligência e localizaram, em um beco da comunidade dos Coqueiros, os dois botijões furtados.

Na residência de Artur, que autorizou a entrada da polícia, foram encontradas cinco pedras de crack, além de outras duas já apreendidas inicialmente. Ele negou ter recebido a televisão, mas acabou detido.

Os dois suspeitos foram conduzidos à delegacia de plantão, junto com as vítimas e a idosa.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado na 18ª Delegacia de Garanhuns. Os suspeitos responderam pelos crimes de maus tratos por violência doméstica/familiar, tráfico, posse/uso de entorpecentes, furto em residência e furto em estabelecimento comercial.

"Os suspeitos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais, ficando à disposição da justiça", destacou a corporação.