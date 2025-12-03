O caso aconteceu na madrugada do sábado (29), em um prédio na Rua Barão de Melgaço, no bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife; Câmeras de segurança do edifício flagraram toda a movimentação do suspeito

Nem as renas de presépio escapam dos furtos: câmeras de segurança flagram assaltantes em Água Fria, Zona Norte do Recife (Reprodução/redes sociais)

Nem mesmo as renas de Papai Noel escaparam da ação criminosa registrada na madrugada de sábado (29) em um prédio localizado na Rua Barão de Melgaço, no bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife. Câmeras de segurança instaladas no edifício flagraram toda a movimentação do suspeito, que levou duas renas decorativas utilizadas na decoração de Natal do condomínio.

A ação, que durou aproximadamente cinco minutos, mostra o momento em que o homem se aproxima da grade do prédio.

Nas imagens, ele puxa um fio até conseguir alcançar uma das renas posicionadas próximo à área externa. Em seguida, arremessa o objeto sobre a grade e repete o procedimento para furtar o segundo item.

Após recolher as duas peças, o suspeito coloca as decorações em cima de uma mala e deixa o local tranquilamente, caminhando pela rua.

A reportagem do Diario de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco para obter mais informações sobre o caso, mas até o fechamento dessa matéria não obteve resposta.