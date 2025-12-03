Criança de 5 anos acidentada no Cabo é resgatada de helicóptero para atendimento no HR

A criança de 5 anos sofreu traumatismo craniano em sua casa, nesta terça-feira (2); trajeto Recife-Cabo-Recife foi feito em cerca de 10 minutos com helicóptero da PRF

Criança foi trazida do Cabo de helicóptero, que pousou no Campo do Derby, de onde seguiu de ambulância para o HR (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um menino de 5 anos sofreu traumatismo craniano, nesta terça-feira (2), ao cair de uma altura de aproximadamente dois metros e bater com a cabeça no chão, em sua residência no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.

O Samu foi chamado e ao chegar no local detectou a gravidade do ferimento e a necessidade de transportá-lo com urgência para uma unidade hospitalar especializada em traumatismo do tipo. Foi então que a Polícia Rodoviária Federal entrou em ação, acionada pela central de regulação do Samu, por volta das 14h.

A equipe aeronáutica da PRF seguiu de helicóptero até o Cabo, pousando no campo de futebol do Sesi. A criança foi embarcada na aeronave, que voltou ao Recife, desta vez, descendo no campo do Quartel do Derby, trajeto que durou cerca de 10 minutos. A poucos metros dali, ela foi encaminhada para o Hospital da Restauração, de ambulância.

Até o fechamento desta matéria não havia informações sobre o estado da criança na manhã desta quarta.