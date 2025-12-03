Criança de 5 anos acidentada no Cabo é resgatada de helicóptero para atendimento no HR
A criança de 5 anos sofreu traumatismo craniano em sua casa, nesta terça-feira (2); trajeto Recife-Cabo-Recife foi feito em cerca de 10 minutos com helicóptero da PRF
Publicado: 03/12/2025 às 07:39
Criança foi trazida do Cabo de helicóptero, que pousou no Campo do Derby, de onde seguiu de ambulância para o HR (DIVULGAÇÃO/PRF)
Um menino de 5 anos sofreu traumatismo craniano, nesta terça-feira (2), ao cair de uma altura de aproximadamente dois metros e bater com a cabeça no chão, em sua residência no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.
O Samu foi chamado e ao chegar no local detectou a gravidade do ferimento e a necessidade de transportá-lo com urgência para uma unidade hospitalar especializada em traumatismo do tipo. Foi então que a Polícia Rodoviária Federal entrou em ação, acionada pela central de regulação do Samu, por volta das 14h.
A equipe aeronáutica da PRF seguiu de helicóptero até o Cabo, pousando no campo de futebol do Sesi. A criança foi embarcada na aeronave, que voltou ao Recife, desta vez, descendo no campo do Quartel do Derby, trajeto que durou cerca de 10 minutos. A poucos metros dali, ela foi encaminhada para o Hospital da Restauração, de ambulância.
Até o fechamento desta matéria não havia informações sobre o estado da criança na manhã desta quarta.