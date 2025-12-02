Comerciante é preso em flagrante após agredir funcionária em loja em Caruaru
Homem de 31 anos reagiu à abordagem e tentou chutar policiais; caso será investigado pela Polícia Civil
Publicado: 02/12/2025 às 19:10
Comerciante foi detido pela PM após agressões (Foto: Reprodução)
Um comerciante de 31 anos foi detido em flagrante, na manhã desta terça-feira (2), após agredir uma funcionária dentro da loja de celulares onde trabalha, na Rua João Condé, área central de Caruaru. A ação mobilizou a Polícia Militar, que chegou ao local e prendeu o suspeito.
O homem reagiu no momento em que era colocado na viatura, chegando a tentar chutar os policiais. Ele foi contido pela equipe e conduzido à Delegacia de Polícia, onde permanece para os procedimentos legais.
A funcionária agredida deverá prestar depoimento ainda nesta terça-feira. A Polícia Civil vai conduzir as investigações sobre o episódio, que chamou a atenção de quem passava pela via e repercutiu nas redes sociais.
O comerciante foi autuado por injúria, desacato, desobediência e resistência. Após a prisão, ele ficou à disposição da Justiça.