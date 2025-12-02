Homem é preso por agredir a pauladas companheira e neta dela em Olinda

Suspeito foi agredido por populares com pedradas após o crime. Vítimas estão internadas no HR

Suspeito foi detido e levado para Delegacia de Peixinhos (Foto: Reprodução/Google Street View)

A Polícia Civil prendeu um homem de 44 anos suspeito de agredir a companheira, de 57, e a neta dela, de 13, no bairro de Peixinhos, em Olinda, na segunda-feira (1º). Ele teria golpeado as vítimas com um pedaço de madeira, o que ocasionou o desmaio da avó da menina.

A situação teria começado na noite de domingo (30), logo após o suspeito ter chegado em casa e se envolvido em uma discussão com a neta da companheira. Ele teria expulsado a menina de casa e quando a avó tentou reverter a situação acabou sendo agredida.

Devido às lesões sofridas, a mulher caiu desacordada e precisou ser levada para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central da capital, junto com a neta. Vizinhos que ouviram os pedidos de ajuda se reuniram e espancaram o suspeito em via pública. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem sem camisa caído no chão, perto de um carro.

A polícia foi acionada e impediu que as agressões por parte da população continuassem. O suspeito foi detido por lesão corporal, violência doméstica/familiar e tentativa de feminicídio. O caso foi registrado na Delegacia da 25ª Circunscrição - Peixinhos e o homem segue à disposição da Justiça.

De acordo com os dados da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGace) da Secretaria de Defesa Social (SDS), entre os meses de janeiro e outubro de 2025, foram registrados 71 casos de feminicídios em Pernambuco.

Como pedir ajuda

Em casos de emergência, a orientação é ligar para o 190. Para denúncias anônimas, a SDS disponibiliza os telefones 181 ou 0800.081.5001. As ligações são feitas em sigilo. A Ouvidoria Estadual da Mulher também oferece atendimento especializado pelo número 0800.281.8187. Além disso, é possível registrar denúncias pelos sites.

