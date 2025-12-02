Coveiro e esposa são presos em Sanharó após prender vítima em uma cova do cemitério

Delegado acredita que coveiro e esposa possam ter atraído a mulher a fim de realizar ritual de magia, no Cemitério de Sanharó, Agreste de Pernambuco

PCPE (Arquivo/DP)

Um coveiro e a esposa foram presos após uma tentativa de homicídio contra uma mulher em Sanharó, no Agreste de Pernambuco. A Polícia Civil apura se a vítima seria utilizada em um ritual, conforme relatado pelo delegado Walkis Pacheco.

Segundo as investigações, o caso aconteceu na noite de sexta-feira (28). De acordo com o delegado, casal havia convidado a mulher para consumir bebidas alcoólicas na casa onde moravam, nos fundos do cemitério municipal.

Em determinado momento, a vítima estranhou a movimentação dos suspeitos, pulou o muro da residência e caiu dentro do cemitério. Ela foi atingida por um golpe de paulada, desferido pela mulher do coveiro e perdeu a consciência.

Ao despertar, a mulher afirmou ter se encontrado dentro de uma cova, onde havia uma caveira, galinhas mortas e velas acesas nas cores vermelha e preta.

Ainda durante a ação, a esposa do coveiro a feriu na perna com uma picareta. A vítima começou a gritar e o casal deixou o local.

Um segurança do cemitério ouviu os gritos e prestou socorro, levando a mulher para uma unidade de saúde local.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Sanharó. Segundo o informações repassadas pelo delegado, ambos passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão preventiva decretada.