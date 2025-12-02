Laudo do IML indica que mordida no pescoço causou morte de jovem atacado por leoa

De acordo com o laudo do IML, Gerson sofreu um choque hemorrágico após o perfuramento de vasos cervicais — vasos sanguíneos do pescoço — causado pelas mordidas do animal no pescoço do rapaz

Segundo o IML, Leona mordeu o pescoço do rapaz, perfurando artérias e veias na região. De acordo com o documento, o animal não comeu o corpo da vítima. (Reprodução e Reprodução/Vídeo)

Foi revelado, nesta terça-feira (2), o motivo da morte de Gerson de Melo Machado, de 19 anos, mais conhecido como 'vaqueirinho', que invadiu a jaula da leoa Leona no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, conhecido como Bica, em João Pessoa, no último domingo (30/11).

De acordo com o laudo do Instituto de Medicina Legal (IML), Gerson sofreu um choque hemorrágico após o perfuramento de vasos cervicais causado por uma mordida do animal no pescoço do rapaz.

O instituto também realizou um exame toxicológico complementar no corpo e uma análise de “identificação técnica”. Apesar de não haver uma data exata, espera-se que o resultado dos testes seja divulgado nos próximos dias.

O corpo do jovem foi liberado e enterrado no Cemitério do Cristo Redentor, na capital paraibana, nessa segunda-feira (1º). A Prefeitura de João Pessoa arcou com todos os custos do velório e do enterro por meio do serviço de auxílio funeral destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade.

A conselheira Verônica Oliveira, que acompanhou o jovem desde os 10 anos, afirma que Gerson teve uma história de vida trágica. Ainda muito novo, ele e os quatro irmãos foram destituídos da mãe e encaminhados para adoção. Todos foram adotados, menos ele. Verônica também afirmou que o rapaz possuía diagnóstico de esquizofrenia e apresentava atraso cognitivo. “Ele tinha 19 anos, mas, quando conversava, sua capacidade cognitiva acredito que não passava de 5 anos”, disse.

Com informações do portal Metrópoles.