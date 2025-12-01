Jovem morto após entrar na jaula de leoa já havia sido internado no Hospital Ulysses Pernambucano

Gerson de Melo Machado, de 19 anos, morreu no domingo (30) ao entrar no recinto de uma leoa em um zoológico em João Pessoa

Hospital Psiquiátrico Ulysses Pernambucano, no Recife (Foto: Divulgação)

O jovem Gerson de Melo Machado, de 19 anos, morto após entrar na jaula de uma leoa no Parque Arruda Câmara, em João Pessoa, chegou a ser internado no Hospital Ulysses Pernambucano (HUP) ainda no ano de 2025. Ele tinha esquizofrenia diagnosticada tardiamente e não recebeu acolhimento adequado após completar a maioridade, segundo a conselheira tutelar Verônica Oliveira, que acompanhava o caso desde que ele tinha 10 anos.



Em documentos obtidos pelo Diario de Pernambuco, o rapaz acabou sendo preso em Jaboatão dos Guararapes. Mas já na audiência de custódia, segundo os autos, ele entrou em crise e apresentou desorientação. A juíza Idiara Buenos Aires Cavalcanti registrou que não havia motivo para prendê-lo e determinou seu encaminhamento ao Hospital Ulysses Pernambucano para tratamento.



O documento também orientava que a equipe médica avaliasse medidas terapêuticas e a possibilidade de restabelecimento de vínculos familiares. Já na análise da infração cometida pelo jovem, o Judiciário pernambucano voltou a reconhecer sinais de sofrimento mental grave e determinou encaminhamentos clínicos.



Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou que Gerson foi atendido e internado em duas ocasiões no Ulysses Pernambucano este ano e que o tratamento durante o internamento foi realizado por equipe multidisciplinar. A SES-PE disse ainda que detalhes do atendimento ao paciente na são sigilosos, segundo resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM).