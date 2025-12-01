Leoa está sendo monitorada e não corre risco de eutanásia, diz Zoo de João Pessoa

Leona, a leoa que matou jovem após ter sua jaula invadida, está sendo monitorada após forte estresse, pela equipe do Parque da Bica, o Zoo de João Pessoa

Leona, a leoa que matou jovem após ter sua jaula invadida, está sendo monitorada por equipe do Parque da Bica (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), de João Pessoa, publicou nota oficial, em suas redes sociais, informando que Leona, a leoa que atacou um jovem após ter sua jaula invadida, no último domingo (30), está recebendo os cuidados necessários.

“Após o incidente, ela foi imediatamente avaliada pela equipe técnica e segue em observação e acompanhamento contínuo, já que passou por um nível elevado de estresse”, diz a nota, que salienta: “É importante reforçar que em nenhum momento foi considerada a possibilidade de eutanásia.”

Conforme a nota, a equipe do Parque da Bica segue o protocolo em situações como essa, que prevê o monitoramento, avaliação comportamental e cuidados especializados.

“A equipe da Bica, médicos veterinários, tratadores e técnicos está dedicada integralmente ao bem-estar da Leona, garantindo que ela fique bem, se estabilize emocionalmente e retome sua rotina com segurança.”

No domingo, o Parque já havia emitido outra nota lamentando o incidente, mas

“reforçamos que o parque segue normas técnicas e padrões de segurança rigorosos, e estamos colaborando integralmente com todos os órgãos responsáveis para o esclarecimento dos fatos.”

O incidente

No último domingo (30), Gerson de Melo Machado, 19 anos, invadiu a jaula de Leona, no Parque Arruda Câmara, conhecido como Bica, em João Pessoa. Em ação instintiva, a leoa atacou o jovem, que teve morte imediata.

'Vaqueirinho', como era conhecido, tinha diagnóstico de esquizofrenia e passagem por diversas instituições. Segundo a conselheira titular que Gerson por cerca de dez anos, ele teve uma história de vida trágica.

"Gerson era uma criança que sofreu todo tipo de violação de direito. Filho de uma mãe esquizofrênica, com avós também comprometidos na saúde mental, vivia numa pobreza extrema", conta.