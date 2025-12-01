Compesa suspende abastecimento no Cabo de Santo Agostinho para obra de interligação de adutoras

Falta d'água (Foto: Divulgação/CESAN)

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) realizará, na sexta-feira (5), uma intervenção no sistema de abastecimento do Cabo de Santo Agostinho e deixará parte da cidade sem abastecimento.

A iniciativa consiste em uma obra de interligação de adutoras que deve ampliar em 80 litros por segundo a oferta de água no município, alcançando cerca de 10 mil moradores. A intervenção abrange as regiões críticas dos bairros Centro, Cohab e Bela Vista.

Para executar o serviço, será necessário suspender temporariamente o fornecimento de água em praticamente todo o município. A interrupção terá início às 5h da sexta-feira, com a mobilização das equipes às 8h. A previsão da Compesa é concluir os trabalhos até as 22h do mesmo dia.

Segundo a companhia, o sistema começará a ser reativado ainda na noite de sexta-feira, com o enchimento do reservatório da Bela Vista ao longo da madrugada. O retorno gradual do abastecimento deve ocorrer a partir das 8h do sábado (6).

Durante a paralisação, todas as áreas do Cabo de Santo Agostinho ficarão sem água, exceto Ponte dos Carvalhos, Pontezinha, Charneca, Novo Horizonte, Rosário, Suape Praias e Gaibu, localidades que são atendidas por outros sistemas.

A Compesa afirma que a intervenção é necessária para melhorar a distribuição e reforçar o abastecimento em regiões que enfrentam maior vulnerabilidade hídrica.