Compesa: problema na Estação Pirapama deixa áreas do Recife, Jaboatão e Cabo sem água neste sábado

Segundo nota oficial da Compesa, foi detectado um problema no sistema de cloração de Pirapama; expectativa é de que o abastecimento de água retorne até o final do dia

Sistema Pirapama (Foto: Compesa)

O Sistema Pirapama, que abastece o Recife, Jaboatão dos Guararapes e o Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana, está com sua operação parada neste sábado. A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) publicou nota oficial explicando o motivo:

“Os técnicos da Compesa estão trabalhando desde a madrugada deste sábado (29) na Estação de Tratamento de Água-ETA Pirapama, que apresentou um problema no sistema de cloração, responsável pela injeção do cloro na água tratada, uma das etapas do processo de tratamento da água antes de ser distribuída à população.”

Conforme a Compesa, a causa do problema no sistema de cloração está sendo investigada e a expectativa é de que a ETA Pirapama volte a funcionar normalmente até o final deste sábado (29).