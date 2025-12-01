Crime aconteceu no último sábado (29), quando o companheiro de Isabelle prendeu ela e quatro filhos e tocou fogo na casa

Cristiana Severina da Silva, 49 anos; vítima de feminicídio em incêndio criminoso na Iputinga estava grávida de 2 meses, confirmam vizinhos (Foto: Rafael Vieira)

Vizinhos de Isabelle Macedo, de 40 anos, e quatro filhos mortos no incêndio criminoso provocado pelo companheiro neste sábado (29), na comunidade do Icauã, na Iputinga, Zona Oeste do Recife, relataram que ela estava grávida de dois meses. A informação, segundo eles, havia sido compartilhada pela própria vítima dias antes do crime.

Isabelle morreu queimada dentro da residência junto aos quatro filhos — Aline, 7 anos; Adriel, 4; Agnaldo, 3; e Ariel, de 1 ano — após ser trancada dentro de casa pelo companheiro, identificado como Aguinaldo José Alves, conhecido como Guel, que está preso.

“Ela disse pra mim que estava grávida de dois meses. Contou faz pouco tempo. Não tinha como a gente imaginar que isso ia acontecer”, relatou uma das moradoras da comunidade e vizinha da vítima, Adriana Francisco do Nascimento, 48 anos.

Segundo a moradora, Isabelle demonstrava preocupação com os filhos, mas falava da gravidez como uma nova fase.

Outro morador, José Carolina da Silva, de 86 anos, afirmou que, apesar de não ter convivência próxima com Isabelle, sabia da gestação pelas conversas dos moradores. “Eu não era chegada a ela, mas sabia que estava grávida. O pessoal comentava. Quando disseram que ela morreu e que estava esperando um bebê, isso mexeu com todo mundo.”

A confirmação da gravidez aumentou a sensação de luto na área. Segundo vizinhos, a comunidade perdeu não apenas uma mãe e quatro crianças, mas também um bebê que estava a caminho.

“É uma dor que pesa mais ainda. Todo mundo aqui ficou abalado ao saber que ela estava grávida mesmo.” destacou Cristiana Severina da Silva, 49 anos.